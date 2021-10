Ny krise truer bil-industrien: Kan give massiv bil-mangel verden over

Europa ringer med alarmklokkerne

Nogle lande har dog mere produktion af magnesium end andre. Energikrisen i Kina sætter ingen stopper for den amerikanske produktion af magnesium.

I Europa er situationen i midlertid værre. Her er produktionen meget lille, og det generelle estimat lyder på, at vi løber tør for magnesium inden udgangen af november, hvis ikke en ny løsning findes. Det har fået Angela Merkel til at advare andre europæiske ledere til et møde i Belgien sidste torsdag.