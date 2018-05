Ny Kia Niro med ekstra stød i!

KIA har lige afsløret den helt nye elektriske version af Niro på International Electric Vehicle Expo i Jeju, Korea. Kia Niro EV får sin europæiske debut på Paris Motor Show i oktober 2018

Kia Niro EV slutter sig til de to andre varianter af Niro, nemlig Niro Hybrid og Niro Plug-in-hybrid. Niro EV på en ny kølergrill, et specielle luftindtag og pileformede LED-kørelys.

Kia Niro EV er udstyret med den nyeste generation af Kia’s elektriske drivlinje, der bruger nye produktionsteknologier, der er udviklet specielt til fremtidige Kia EVs. Kia Niro EV fås med to forskellige batteripakker. Du kan enten vælge mellem et batteri på 39,2 kWh, der har en teoretisk rækkevidde på 300 km. Derudover fås den med en 64 kWh lithium-polymer batteripakke, som Kia siger er i stand til at kunne køre over 450 km på en enkelt ladning med nul emissioner.