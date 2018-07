Derfor har A-klasse i fjerde generation fået et helt nyt baglygtedesign – både som sedan og hatchback. Et nyt lygtedesign er forventeligt ifm. en ny model, men Mercedes'en gik fra at have hele baglygten siddende i ét stykke på selve karrossen til nu at have lygten delt op, så noget af den er monteret på selve bagklappen, hvilket muliggør den større åbning til bagagerummet.