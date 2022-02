5 hurtige om ny italiensk el-motorcykel i Danmark: "Nogle kører søndagsture, men flere og flere bruger dem til pendling"

Satser på stigende efterspørgsel efter elkøretøjer

Hvad er det for et mærke?

”Energica er et børsnoteret italiensk motorcykelmærke fra Modena, og byen er ikke et hvilket som helst sted i Italien, men også hjemby for Ferrari, Ducati Lamborghini og Maserati. Så de bygger på en årelang erfaring med at kombinere italiensk design og hestekræfter. Men med tiden er hestekræfter blevet afløst af newtonmeter og Energica bygger nogle af det mest højteknologiske elmotorcykler på markedet. De er blandt andet kendt for siden 2019 at være dominerende i Moto-E, som er el-motorcyklernes svar på formel 1. Og nu er det muligt at få fat i gashåndtaget på en, for de er ikke tidligere blevet handlet eller lagerført i Danmark, men lanceres nu i modellerne: Ego, Eva Ribelle og EsseEsse9," siger Jimmy Gleerup til Bil Magasinet.

Kraftigt batteri med hurtige ladetider

Hvor langt kører den på en opladning - og hvor vigtigt er det, hvis man køber den for at have noget sjovt at køre på (det er vel vigtigere, at den er hurtig til at lade??)

"Energicas elmotorcykler kommer med markedets stærkeste batteri og kan køre op til 420 km på en opladning. Kører du blandet kørsel med meget bykørsel, så skal du forvente omkring 250 km på en opladning. Alles behov er forskellige. Nogle bruger dem til søndagsture, og flere og flere til pendling."

Kan den bruges til at pendle på?

"Ja, rækkevidden, fartpilot som standard og komforten gør, at Energicas motorcykler sagtens kan opfylde det behov. Desuden lader den så hurtigt, at du kan lade den op på mindre end en arbejdsdag i en hjemmelader og på en time i en hurtiglader."