Mindst 20 år gammel

I alle tilfælde er grundreglen, at alle annoncerede køretøjer skal være mindst 20 år.

”Vi analyserede markedet for køb og salg af klassiske biler og konstaterede, at der manglede en platform for klassiske køretøjer. De store giganter koncentrerer sig om nyere biler, og her drukner de klassiske biler desværre i mængden af hverdagskøretøjer.

Var man interesseret i en klassisk bil, skulle man besøge 6-8 forskellige hjemmesider for at se, hvad der var til salg. Det problem satte vi os for at løse”, siger Michael Degn, som hurtigt har fået vind i projektet.

På under et år, er Klassikermarkedet blevet den online markedsplads, med flest klassiske biler til salg i Danmark, og det fokuserede model, gør den lettere at bruge, end kurrenternes.