Ny hårdkogt Ford Ranger Raptor kommer til Danmark

Ford har valgt at introducere den nye Ford Ranger Raptor på det danske marked. Bilen er udviklet af Ford Performance, og kommer på markedet med en biturbo-version af Fords 2.0-liters EcoBlue diesel-motor med 213 hk og 500 Nm moment. Gearkassen bliver en helt ny 10-trins automatiske gearkasse, der desuden også ligger i den velkendte Ford F-150 Raptor.

Robust men raffineret Ranger Raptor

Når man skal ud i naturen, er det vigtigt, at man er klædt rigtigt på. Dét er den nye Ranger Raptor, gået fået et forstærket chassis, som skal kunne modstå ethvert terræn.

En Baja-rally-inspireret affjedring på Ranger Raptor er specielt udviklet til at takle alt terræn med høje hastigheder samtidig med, at både kontrollen bevares bag rattet. FOX støddæmpere med Position Sensitive Damping optimerer affjedringen, når du tager Ranger Raptor til offroad – og optimerer ligeledes affjedringen når du kører under mere moderate forhold på veje.

All-Terrain-dæk fra BF Goodrich er blevet specielt udviklet til den nye Ranger Raptor. Med 838 mm i diameter, 285 mm i bredden og et design med stærke dæksider og et slidbanemønster til enhver situation, kan du tage ethvert terræn med selvtillid.

Udover Rangerens normale beskyttelsespaneler under motoren, er den nye Ranger Raptor også udstyret med en 2,3 millimeter tyk plade af højstyrkestål, der skal forhindre bilen i at blive skadet under kørsel i hårdt terræn.