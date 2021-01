Ny generation af Isuzu's arbejdshest lander i 2021

Selvom du nok ikke ser en dagligt, så har Isuzu D-max haft relativt stor succes i Danmark: 435 biler er solgt over de seneste 6 år, hvor 2. generation af D-max har været på markedet. Tallet alene lyder måske ikke som en gendrivelse, men de 435 solgte udgør faktisk hele 10% af det danske pickup-segment.

Da Isuzu i 2014 blev genlanceret i Danmark, udmærkede D-max sig ved at være relativt stærk med en lasteevne på helt op til 4.5 ton, hvis man kombinerer krog og lad. Dertil kom også, at Isuzu var imødekommende over for personlig tilpasning. "Hvis du kan tænke det, så kan vi lave det!", hævder Isuzu i en pressemeddelelse. Det har gjort D-max populær i situationer, hvor erhvervsbilen kræver lidt tilpasning. Kigger vi på den nyeste generation af D-max, så er det også de værdier, de endnu holder fast i.