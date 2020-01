Ny forskning: 5 grunde til at danskerne ikke gider elbiler

Forskere undersøger de danske elbiler

Sidste år blev der solgt over 225.000 biler i Danmark, og hvor mange af dem var elbiler, spørger du så? 2,4 pct. Det er den virkelighed, vi står i, og Danmark er ikke hurtige til at omstille sig fra at køre benzin og diesel til at skifte over til el. Det skriver Videnskab.dk i en ny artikel, hvor de har interviewet en stribe forskere, som har undersøgt, hvorfor danskerne er så langsomme til at tage denne "nye" teknologi til sig.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen, som du kan læse i sin fulde længde her, skulle man forvente, at der i Danmark blev solgt flere elbiler, end der gør. Efter en stribe interviews af forskellige danske bilejere og brugere har de bl.a. fundet fem grunde til, at danskerne ikke har lyst til at skifte over til den nye transportform.