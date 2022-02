Ny dreng i V12-superbilsklassen

Perfekt til énbils-garagen

Gordon Murray Automotive mener, de har skabt noget tæt på det ultimative med deres T.33 - lillebror til mærkets første bil med navnet T.50. De lover, at de ikke kommer til at producere mere end 100 eksemplarer af hver model.

Ambitionen med T.33 har været at skabe en bil, der er super nok til at være en superbil, men allround nok til at være den eneste superbil du har brug for. GMA mener selv, at "hvis du kun skulle have én superbil, så er det T.33 du skal have".