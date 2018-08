Ny direktør: Skoda skal tale mere til danskernes følelser

HVEM: Michael Ebeling, nytiltrådt direktør Skoda Danmark

HVAD: Har ansvar for at hæve mærkets markedsandel i Danmark

HVORFOR: Der er dansk potentiale i Skoda's kommende økobiler

Hvad er planen for resten af 2018?

"I næste måned får den opdaterede Fabia danmarkspremiere med nyt udstyr og priser fra 128.000 kr. Den kommer til at indgå i vores nye privatleasingprogram, der også omfatter Octavia og Superb. De to har vi store ambitioner for med Business Editions. Som mange andre bilmærker har vi været udfordret af overgangen til WLTP-standarden for brændstofforbrug, så planen for resten af 2018 er også at levere de biler, som kunderne har bestilt. "

Hvor langt er Skoda kommet med at åbne de digitale døre for kunderne?

"Skoda er i fuld gang med at smelte kundeoplevelsen i den fysiske butik sammen med onlineshoppingens convenience. Vi tilbyder nu privatleasing online, hvor kunden kan sidde hjemme i sofaen og bestille en Octavia på sin smartphone eller tablet og sidenhen hente den hos den lokale forhandler. Vi har også lanceret app'en "Minskoda", som kobler bilen sammen med smartphonen og værkstedet. Her kan man tjekke, om bilen er låst, hvor meget brændstof der er i tanken, og booke et serviceeftersyn."