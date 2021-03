Ny dansk bil-podcast er befriende uhøjtidelig og underholdende

Fire bil-passionerede danskere har sat sig det mål at skabe en klub, hvor alle bilglade danskere er velkomne. Resultatet er en ny podcast kaldet Bilklubben. Faste læsere af Bil Magasinet vil sikker bide mærke i navnet på den ene af værterne, Anders Richter, som er vores gamle kollega. Han skiftede bilskriverierne på Bil Magasinet ud med en hverdag blandt Ferrari'er hos den danske Ferrari-importør, Formula Automobile. Udover Hr. Richter består klubben af komiker og tv-vært Anders Breinholt, bilanmelder Christian Grau og "brugtvognsforhandler" Nils Petter Bro.

“Det her er ikke en eksklusiv klub for folk, der har råd til dyre biler. For én gangs skyld er alle velkomne – fra Fiat Punto til Ferrari,” fortæller Bilklubbens vært, Anders Breinholt.

Vi har været et smut på iTunes og lyttet til de to første programmer, der ligger klar. Som ny lytter kan man glæde sig til en times bilunderholdning af bedste skuffe.

De fire herre bidrager på hver sin måde til en variation, man tit har savnet i en dansk podcast om biler.

"Vi prøver at lave en podcast med mere variation. Både i værter, men også historier og ikke mindst de forskellige segmenter. Samtidig prøver vi også at give podcasten et mere professionelt udtryk i form af en fast jingle og forskellige andre radiotekniske greber, som gør den lidt mere lækker at høre på i længden," fortæller Anders Richter.