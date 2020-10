Ny Citroën C4 med i kamp om Europas bedste fornuftskøb

Hvad er AutoBest?

AutoBest er oprindeligt et østeuropæisk sidestykke til den mere kendte Car of The Year, men de senere år er juryen udvidet med motorjournalister fra hele Europa, så der er i dag er 31 europæiske nationer repræsenteret.

AutoBest adskiller sig grundlæggende ikke fra Car Of The Year-kåringen bortset fra, at den fokuserer på hverdagsbiler. Prisgrænsen for nominerede biler er således 20.000 Euro (150.000 kr.) for en afgiftsfri basisbil, som skal være tilgængelig til denne pris i minimum fem europæiske lande.

I Danmark er "Årets Bil i Danmark" mere kendt og også mere vedkommende for os.

AutoBest kårer sin "Best Buy Car of Europe" hvert år i december, efter et finale-arrangement med fem til syv udvalgte finalister, der finder sted i november. Derudover fejrer AutoBest branchens notabiliteter med titler som "Årets Firma", "Årets Bildesigner" med flere.