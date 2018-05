Ny BMW M5 Competition giver Mercedes baghjul!

En succeshistorie

Lanceringen af BMW M5 Competition markerer samtidig starten på en ny strategi. Det er planen fremover, at tilbyde to forskellige udgaver af BMW M-modellerne, således at Competition-pakken er et tilvalg.

BMW M Competition-pakken blev tilbudt første gang til forgængeren til den nuværende BMW M5 og findes i øjeblikket til BMW M4 Coupé, BMW M4 Cabriolet og BMW M3 Sedan. Cirka 40 procent af den tidligere BMW M5, solgt på verdensplan, var udstyret med en BMW M Competition-pakke.

BMW M5 Competition kan bestilles fra juli hos din lokale BMW-forhandler