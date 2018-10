BREAKING: Se den nye BMW 3-serie lige her

BMW 3-serie Sedan er en af kernemodellerne fra BMW, og der er solgt mere end 15 millioner eksemplarer på verdensplan og nu lancerer BMW syvende generation af sin velkørende sedan.

Den nye udgave bygger videre på de sportslige traditioner med et helt nyt designsprog. Især indvendigt er der sket store forandringer med et helt nyt interiørdesign.

BMW lover, at den har mærkbart skarpere køredynamik takket være en opgraderet undervogn, ny affjedringsteknologi, stivere chassis og ophæng samt bredere sporvidde, reduceret vægt og et lavere tyngdepunkt.

Motorudvalg i 3-serie

Der vil være fem motorer at vælge imellem fra lanceringsstart. To firecylindrede benzinmotorer i hhv. BMW 320i Sedan med 184 hk og BMW 330i Sedan med 258 hk samt to firecylindrede dieselmotorer i BMW 318d Sedan med 150 hk og BMW 320d Sedan med 190 hk. BMW 330d Sedan har en helt nyudviklet sekscylindret dieselmotor, som yder 265 hk.

BMW 320d Sedan fås også med firehjulstrækket BMW xDrive.

Motorudvalget vil i sommeren 2019 blive udvidet med BMW 330e iPerformance med hybridteknologi og en forøgelse af den elektriske rækkevidde på ca. en tredjedel i forhold til den nuværende model. Senere på året bliver modelprogrammet fuldendt med en ultrasportslig BMW M Performance model.