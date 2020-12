Ny bilist? Her er 6 gode råd!

3 | Undgå straffe - De er hårdere, når du er ung

Verden er ikke retfærdigt skruet sammen: Som ung er der ekstra meget fokus på, om du egentlig skal have lov at have kørekort.

Du starter allerede med ét klip i kortet. Der skal altså kun to klip til, at du skal gå hjem. Kører du alkoholpåvirket eller alt for stærkt, så vanker der også med et kørselsforbud.