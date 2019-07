Ny app gør det muligt at gå direkte til lejebilen uden bøvl

Biludlejningsselskaber som Avis er godt klar over, at vi hverken gider at stå i kø eller blive bombarderet med suspekte tilbud om ekstra forsikringer, når vi skal leje bil. Derfor forsøger de at gøre billeje så hurtigt og enkelt som muligt med en ny app.

Ud over at reservere bil eller varevogn direkte i app'en, kan man også ændre eller opgradere bilen ned til sidste øjeblik samt se og vælge bilens nøjagtige mærke og model.

Især muligheden for at vælge for eksempel en BMW 2-serie Coupé i stedet for en kedelig bil er efterspurgt af danske kunder, fordi afgifterne på sjove biler så vanvittige herhjemme.

På udvalgte Avis-kontorer viser appen bilens præcise placering på p-pladsen og gør det muligt at låse den op med et klik på mobilen.

“Vi har fjernet irritationsmomenter og den unødige ventetid, mange af og til oplever, når de lejer bil. Alle app'ens funktioner virker allerede i flere lufthavne i Europa,” forklarer Andrew Smith, der er chef for Avis Budget Group i Danmark, i en pressemeddelelse.