Nürburgring er blevet en legende fattigere: Ringens dronning Sabine Schmitz er død

For mig, som ung, motorsportspassioneret kvinde, har Sabine Schmitz betydet inspiration, motivation og troen på, at jeg, som kvinde, også havde mulighed for at, lære hvordan man kører stærkt på en racerbane. Hun var af den slags, som man ikke har betænkeligheder ved at se op til. Hun var med andre ord nem at holde af, selv hvis man kun kendte hende for hendes TV-optrædener og hendes fandenivoldske fart på Ringen.

Hun levede et utroligt og passioneret liv med biler, race og Nürburgring som omdrejningspunkt og det virker usandsynligt, at hun af alle mennesker skulle tabe til kræften i så ung en alder. Ikke desto mindre er vi alle blevet en stor personlighed fattigere og de hinsides racerbaner en dygtig racerkører rigere.