Hvorfor kan vi ikke holde op med at kigge på biler, der kører galt på Nürburgring?

Det er snart weekend, så vi tænkte, at du lige har brug for den perfekte video, du kan hygge dig med, mens du snart kan slappe af ovenpå en lang uge. Eller hygge dig er måske så meget sagt, for i videoen herunder får bilerne en hård medfart.

Nürburgring er et legendarisk stykke asfalt i Tyskland, hvor man for nogle få euro kan få lov til at køre en tur på verdens længste racerbane. Det er der hvert år mange mennesker, der benytter sig af, og rigtig mange kommer galt afsted. I kan måske huske, at vi beskrev historien om en dansker, som endte med at måtte betale over 900.000 kr. efter et uheld på Nürburgring.

Der er hver uge nogle som kommer galt afsted med deres biler på "Ringen", og selv om man aldrig må svælge sig i andres ulykke, så er det alligevel svært ikke at glo videoen nedenfor, som er lavet af Youtube-kanalen Auto Addiction, til ende. Det skal siges, at ingen personer bag rattet i videoerne kommer til skade, men stoltheden har nok alligevel fået et hak eller to.

