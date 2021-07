Nu skyder politiet længere – skal stoppe fartsyndere tidligere

Hovedstadsområdets bilister skal lige tænke sig om en ekstra gang, inden de bevæger sig ud i trafikken. I hvert fald hvis de har tænk sig at trykke lidt ekstra på speederen.

Københavns Politi har nemlig fået nye lasermålere, der kan opfange de hurtigstgående bilister endnu tidligere, end det er tilfældet i dag.

Det skriver Boosted.dk.

Med de nye laserapparater øges risikoen altså for at man som bilist ryger i fælden. I alt har Københavns Politi indkøbt 12 nye lasermålere, som gør det sværere at spotte ordensmagten. Altså før det er for sent.