Nu sættes fartgrænserne op

Det sker i forlængelse af finanslovsaftalen for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til at hæve hastighedsgrænserne på udvalgte landeveje og motorveje på en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

”Vi øger mobiliteten, hvor det er forsvarligt, så folk kan komme hurtigere frem. Det er både til glæde for dem selv og for samfundet. Jeg tror desuden, at hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske. Derfor gør vi nu nogle udvalgte veje klar til en højere hastighedsgrænse ved at indføre en række trafiksikkerhedsforbedrende tiltag,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

På motorvejene vil Vejdirektoratet etablere hastighedstavler og rumleriller mod midterrabatten samt opsætte påkørselsdæmpere på eksisterende autoværn og forlænge autoværn, hvor det skønnes nødvendigt i forhold til en udvidelse af vejens sikkerhedszone fra 9 til 10 meter.

Alle veje er klar til november

Den nye hastighedsgrænse på 120 km/t indføres på en række strækninger, som Vejdirektoratet tidligere har vurderet uegnet til den generelle hastighedsgrænse på 130 km/t. Arbejdet på strækningerne er så småt gået i gang, og det fortsætter henover sommeren.

Vejdirektoratet forventer, at hastighedsgrænsen på motorvejene kan hæves til 120 km/t til november i år.