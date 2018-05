Nu sænker Opel endnu engang priserne

Priserne på at privatlease en Opel tager endnu et dyk nedad. Flere af de mest populære Opel modeller er sat 200 – 300 kr. ned pr. måned uden at ændre førstegangsbetalingen, der stadig svinger mellem 4.999 kr. for biler som Adam, Karl og Corsa og op til 14.995 kr. for Insignia og Grandland X. Prisnedsættelsen betyder, at man for eksempel kan privatlease en Astra stationcar for 2.795 kr. pr. måned og en Insignia for 3.195 kr. pr. måned.

De nye SUV’er Crossland X og Grandland X koster henholdsvis 2.095 kr. og 3.395 kr. pr. måned. Ud over at blive billigere er det også blevet mere overskueligt at finde prisen på præcis den model og version, man ønsker.

I alle tilfælde er priserne beregnet efter 15.000 kilometers kørsel om året over tre år, men hjemmesiden giver også mulighed for at se den månedlige ydelse ved 20.000 kilometers årlig kørsel.

Ønsker man aftale om et højere kilometertal, er dette også muligt. Opel privatleasing kan også leveres inklusive forsikring, hvor præmien betales i forbindelse med opkrævningen for bilen.