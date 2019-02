Nu koster det 175 kr. at klage over en parkeringsbøde

”Vi ved fra de andre ankenævn, som vi er med i, at de medvirker til at skabe en fælles forståelse af, hvordan det er OK for virksomhederne at opføre sig, og vi håber at dette ankenævn vil have samme effekt på parkeringsområdet”, siger han.

Parkeringsklagenævnet mødes første gang i begyndelsen af februar.

Det var et politisk flertal, der i 2017 pålagde de private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt klagenævn, Parkeringsklagenævnet.