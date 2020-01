Nu kan man skabe 3D-lyd i bilen uden højttalere

Omdanner bilen til et instrument

Det nye lydsystem omdanner bilens interiør til en stor højtaler, hvor man gør brug af overfladevibrationer til at skabe lyd - ligesom klassiske strengeinstrumenter som fx en violin. Resultatet skal være en oplevelse som at sidde i en koncertsal omgivet af lyd.

"Vi er glade for at bruge vores lydekspertise og tilføje AMBEO Mobility-softwaren til det banebrydende Ac2ated Sound-system fra Continental. Ved at integrere AMBEO Mobility-softwaren til lydsystemet, kalibrerer og finjusterer vi lydkvaliteten for at levere en fuldstændig omsluttende og ægte lydoplevelse, som åbner op for nye lydperspektiver og realiteter," forklarer Dr. Andreas Sennheiser, co-CEO i Sennheiser.