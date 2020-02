Nu kan du lade din elbil op vildt billigt – men kun hvis det er en Mercedes...

For ejere af Mercedes-elbiler, er der en fed bonus i vente. Mercedes tilbyder nu billig ladning i Ionity’s netværk. Kun 2,20 kr. pr. kWh skal det fremover koste, hvilket er markant mindre end 6,20 kr. pr. kWh det normalt koster. Det betyder, at du kan lade det 80 kWh store batteri i en EQC for 176 kr. mod en normalpris på 496 kr.

For Mercedes-ejere indgår medlemskabet til Ionity-netværket kvit og frit det første år. Man bruger tjenesten “Mercedes me Charge”, hvor man betaler for sit forbrug. Mercedes-kunder kan også bruge tjenesten ved ladestandere fra andre udbydere - det ender på samme faktura.

Mercedes anslår, at deres tjeneste virker på omkring 90 pct. af alle ladestanderne i Danmark. Med “Mercedes me Charge” kan bilen identificere sig selv for ladestanderen. Konceptet er nyt, og målet er, at 80 pct. af alle ladestandere i EU skal være tilgængelige via tjenesten.