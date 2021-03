Nu kan du få din Dodge Challenger med... 3 hk?

Populære tyvekoster

Selvom de hårde biler fra Dodge ikke fylder mest i gadebilledet, fylder de til gengæld en hel del i statistikken over stjålne biler i USA. Det er blandt andet en af grundende til at Dodge har valgt at lægge den sikkerhedsforanstaltning ned over sine Chargers og Challengers.

Dodge vil nemlig gerne udstråle, at de tager ejernes frustrationer over manglende biler i indkørslen seriøst. Om det store antal tyverier af Dodge muskelbiler har noget at gøre med, at de i forvejen er lette at stjæle, melder historien dog ikke noget om.