Nu kan du få autostol med indbygget airbag

Testvinder med airbag

Autostole til børn bliver stadig bedre og mere sikre, og nu kan man endda få en autostol med indbygget airbag. Det drejer sig om modellen Cybex Anoris T, som passer til børn op til seks år.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Airbaggen sidder i en pude, der holder barnet på plads i stolen. Hvis uheldet er ude, pustes en airbag op på 40 millisekunder og holder barnet på plads i autostolen.

ADAC, der er FDM's tyske modstykke, har testet stolen sammen med 31 andre autostole, og der imponerede Cybex Anoris T og fik seks stjerner og titlen som Testvinder.

“At den første autostol nu også har fået indbygget airbag, er kun positivt og viser sig i testresultatet, der er til seks stjerner. Det er det bedste resultat for en autostol i flere år,” siger bilteknisk redaktør i FDM Søren W. Rasmussen.

Testen blev udført med to forskellige dukker, der svarer til et barn på halvandet år og et på seks år, og i begge tilfælde var sikkerheden i top.

Blandt de øvrige 31 stole får de 21 fire eller fem stjerner, mens syv stole kun er betinget anbefalet. Tre autostole dumper på dårlig sikkerhed eller fund af skadelige stoffer.

Se alle resultaterne her.