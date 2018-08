Nu kan du bygge din egen James Bond-bil i Lego

Kabinen har skjult radartracker, et dørrum indeholdende en telefon, passagersædet er selvfølgelig med katapult, som kan skyde passageren ud af taget, der kan åbnes, og de rullende nummerplader er også på plads.

Det samme er en hævbar og skudsikker skærm for bagruden og skjulte maskingeværer i fronten. De blottes med et greb i kabinen, og når du åbner motorhjelmen kan du se en detaljeret udgave af Aston Martin's 6-cylindrede motor – altså når du er færdig med at bygge bilen...