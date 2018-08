Nu har McLarens kommende "hyper-GT" fået sit navn

McLaren selv kalder Speedtail for verdens første "hyper-GT" og den hurtigste, mest luksuriøse model de nogensinde har lavet. Derudover er de lidt nærige med informationerne i skrivende stund, men ud fra et par pressemeddelser kan vi oplyse at:



Modellen kommer til at indgå i mærkets "Ultimate Series" modellinje ved siden af Senna. Modsat det strippede trackday-monster med biturbo-motor, nul komfortudstyr og aerodynamik optimeret for maksimal downforce, bliver Speedtail mere fokuseret på at køre meget, meget hurtig ligeud.

Drivlinjen bliver en hybrid med benzin/elmotor

Kabinen får tre pladser, med førersædet placeret i midten og fremskudt som på den legendariske McLaren F1 fra 1993

Topfarten kommer til at overgå topfarten på McLaren F1. Den var verdens hurtigste bil i 1993, da testkøreren Andy Wallace ramte 391 km/t på den italienske racerbane Nardo.