NYE SALGSTAL: Nu er hver tredje nye bil en SUV, og særligt én ny model er populær

Efterspørgsel på ny familie-Mercedes

Fremgangen for høje biler gælder også inden for leasing, hvor den succesfulde Mercedes-Benz C-klasse må sig se sig overhalet af en ny lillebror hos Danmarks største leasingselskab, Nordania Leasing.

Det drejer sig om Mercedes-Benz GLB, som en forlænget familieudgave af A-klasse med fem eller syv sæder.

Bil Magasinets første test: Kompakt Mercedes med 7 sæder

Ii 2018 og 2019 var Mercedes-Benz C-Klasse firmabilisternes favorit hos Nordania Leasing med Volvo V60 lige i hælene. I første kvartal af 2020 er Mercedes fortsat populær med tre modeller i Top 10 over de mest solgte firmabiler.

"Vi så en meget stærk slutspurt fra C-Klasse i 2019, som brugerne elsker for både designet, køreegenskaberne og det generelt høje udstyrsniveau. Men en højdespringer her i begyndelsen af 2020 er den nye GLB, som vi oplever stor interesse for," siger Jens Haarmark Nielsen, der er chef for Fleet Management hos Nordania Leasing, i en pressemeddelelse.

Volvo er den mest populære firmabil

"Vi har aldrig før oplevet så mange bestillinger af en bil, som endnu ikke var på markedet, og som ingen af kunderne derfor har kunnet se og røre, før de har bestilt den. Det er meget imponerende!," siger han.

Volvo V60 var den mest leasede firmabil hos Nordania Leasing i første kvartal af 2020.