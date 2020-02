Nu bliver MyGarage også mekka for polering af din specialbil

My Garage vil have den højeste kvalitet

Hos My Garage ser man også frem til udvidelsen: ”Det er essentielt at vores kunder oplever den højeste kvalitet her hos os” fortæller direktør i My Garage, Lars Bjørnbak og fortsætter:

”Vi tilbyder ikke bare alt indenfor den automotive verden indenfor ét tag – men alt det bedste. Derfor er vi glade for at byde vores nye partner velkommen her i huset. Carcare by Oxholm udfører et arbejde i særdeles høj kvalitet og med en passion, som i høj grad afspejles i det færdige resultat.”

Carcare by Oxholm ejes af laknørden (ja, det kan man faktisk godt være!) Lars Oxholm, og han har speciale i lakkorrektion, rens af interiør, lugtsanering, langtidsforseglinger, samt andre former for overfladebeskyttelse. Firmaets fokus er ikke at kunne ekspedere flest mulige kunder i løbet af en arbejdsdag, men at opnå det bedst mulige resultat med den pågældende bil under lup.

Noget vi selv har fået lov at opleve på redaktionen. Senest med redaktionschefens Porsche 996 Turbo, som fik en tur af netop Lars Oxholm. Det kan du læse mere om hér!