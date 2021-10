Hurtigere men dyrere

Onsdag 6. oktober er en speciel dag. I hvert for Færdselsstyrelsen. Dagen markerer nemlig styrelsens første dag med ansvaret for at afvikle køreprøver i Danmark.

Det skriver Boosted.dk.

Det betyder til gengæld også, at prisen for en køreprøver stiger. Politiet, som tidligere have ansvaret, tog 600 kr. for at sende en motorsagkyndig med ud på den afgørende tur i trafikken.

Den samme opgave skal Færdselsstyrelsen nu have 1.000 kr. for. Omvendt håber Færdselsstyrelsen, at omstruktureringen på området vil betyde, at flere kan komme til køreprøve hurtigere.