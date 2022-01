Nissan-Renault-Mitsubishi: Vi investerer 171 mia. kr. i nye elbiler

Renault Group, Nissan Motor Co., Ltd. og Mitsubishi Motors Corporation annoncerede i dag deres plan grøn omstilling frem mod 2030. Det skete på et online pressemøde med deltagelse af alliancens topchefer fra Frankrig og Japan.

Efter den obligatoriske selvros og brug af en frygtelig masse tillægsord og forkortelser kom der også et par konkrete nyheder.

Vil bruge færre platforme

Alliancen vil øge samarbejdet mellem de tre bilproducenter for at øge effektiviteten i produktionen og fordele omkostningerne til udvikling.

For eksempel vil en fælles platform for C- og D-segmentet bære fem modeller fra tre mærker af Alliancen (Nissan Qashqai og X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral og en kommende syv-personers SUV).

Fra 60 pct. fælles platforme i dag skal andelen øges til 80 pct. af de i alt 90 bilmodeller fra de tre mærker i 2026.

Mitsubishi vil have comeback i Europa

Som en del af dette vil Mitsubishi Motors styrke sin tilstedeværelse i Europa med to nye modeller, blandt andet en ny generation af Mitsubishi ASX baseret på Nissan Qashqai. Den nye ASX forventes til Europa og Danmark i 2023.

Modellen kommer både som plugin-hybrid og almindelig hybrid, og bliver baseret på CMF-B platformen fra Renault-Nissan-Mitsubishi Alliancen. ASX vil blive produceret på Renaults Valladollid fabrik i Spanien.