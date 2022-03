Nyt bilmærke vil sælge smil og oplevelser til danske forbrugere

Batteriskifte til elbiler

Nio vil på et væsentligt punkt adskille sig fra sine konkurrenter. Mærkets biler vil nemlig kunne skifte batterier, så man ikke skal vente på opladning for at komme videre.

Firmaet ”Better Place” forsøgte sig i samarbejde med Renault med en lignende løsning i begyndelsen af 00’erne i Danmark. Det gik ikke, men Nio tror på løsningen, som dog ikke er afgørende for mærkets succes.

20 stationer til batteriskift i Norge

“Vort mål er at have 20 'Power Swap Stations' i Norge i løbet af kort tid, og vi vil også etablere skiftestationer i forbindelse med vores introduktion i Danmark. Her kan man skifte et fladt batteri til et fuldt opladet på tre minutter. Vi ser batteriskift som en del af Nio-oplevelsen og forventer, at de fleste Nio-brugere for det meste vil lade deres biler op hjemme.” siger Hui Zhang.

Power Swap-stationen er en del af Nios mål om, at blive en del af sine kunders hverdag som mere end blot transport. Det skal være en god oplevelse at være forbundet med Nio, lyder det.