Flodbølgen af kinesiske elbiler fortsætter: Nio vil lancere kraftig 4-dørs coupé i Danmark i 2022

Nio ET5 har et system, der skal føre næste generation af AR (Augmented Reality) videre. Teknologien kendes fra blandt andet Mercedes, som projicerer pile og andre beskeder op på indersiden af forruden, så man oplever det som en kombination af animation og virkeligheden. Formålet er at opnå en mere intuitiv levering af data og information til føreren.

Nio skriver, at de sammen med softwareudvikleren NReal forsker i at udvikle vinduesglas, så det vil være muligt at bruge forruden som et objektiv. Det skal kunne skabe en illusion af, at der er en "201 skærm seks meter foran bilen.

De forsker også i et sæt briller med en ultratynd linse, der vil gøre det muligt at bruge VR (Virtual Reality) i normal trafik for at højne sikkerheden.

Hold blikket på kørebanen

Kabinens 10,2" digitale instrumenter skal tale sammen med de nye teknologier, som skal smelte sammen til én enkel kilde til information. Målet er ultimativt at sikre, at førerens opmærksomhed er på det, der sker foran bilen, fordi det ikke vil være nødvendigt at fjerne bilkket fra kørebanen.

Kabinen har ambient belysning med 256 farver og et Dolby Atmos 7.1.4 surround sound-lydanlæg.