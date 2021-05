Denne elbil går fra tomt til fuldt batteri på 3 minutter

Mød Nio

I december sidste år landede det kinesiske elbilmærke Xpeng med 300 eksemplarer af deres elbil i Norge. Bilerne udmærker sig først og fremmest ved, at de var både billige og relativt veludstyrede.

Men endnu et kinesisk elbilmærke har et endnu mere opmærksomhedskrævende koncept under opsejling. Nio hedder mærket, der vil bruge pitstop med batteriombytning for at effektivisere ladestop. Hvis det lyder bekendt, så har du en skarp hukommelse: Vi så nemlig et lignende koncept i 2013, hvor firmaet ved navn Better Place, der var støttet af Renault, blev erklæret konkurs.

Fælles for begge koncepter er, at de tager udgangspunkt i omskiftelige batterier og oprettelsen af små, automatiserede værksteder, hvor et tomt batteri hurtigt kan skiftes til et opladt.

Tilbud fra nyt bilmærke: Køb en elbil og få batteriet via leasing

Videoen nedenfor illustrerer et batteriskifte med Nio's system.