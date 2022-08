Nicola Materazzi er død i en alder af 83 år

En af de helt store

Nicola Materazzi var en ingeniør, der var med til at udvikle sportsvognen til nye højder i en æra af ekstrem udvikling. Han blev født i 1939 i det sydlige Italien og startede sin professionelle karriere hos Lancia i Torino. Efter et par år med deres gadebiler blev han i 1970 sat til at arbejde på det ambitiøse rally-projekt Stratos. Lancia Stratos endte med at vinde rallymesterskaberne i 1974, 1975 og 1976.

I forbindelse med udviklingen af Stratos samarbejdede Nicola Materazzi og Enzo Ferrari. På baggrund af det samarbejde blev han efter Stratos indsat som chefingeniør for Ferraris Formel 1-hold, før han blev sat til at hjælpe deres gadebiler.