Nekrolog: Hr. Ferrari Danmark er død

Japansk indsigt bliver til Mitsubishi

i 1977 henvender en journalist sig til Ole med brochure fra international biludstilling i London, hvor Mitsubishi udstilleres deres model række. Ole søger om importen af Mitsubishi til Danmark, i skarp konkurrence med flere andre interesseret. Fra hans tid med import af japansk fotoudstyr er han bekendt med japansk forretningskultur og udarbejder en forretningsplan efter japansk standard.

Ved samtidig at pege på japanske referencer, gør det udslaget for at Mitsubishi at vælge Ole Damgaard-Nielsen Automobiler, som eneimportør af det nye mærke til Danmark.

I 1984 henvender Bohnsted-Petersen sig, som på daværende tidspunkt var Mercedes importør, med ønsker at købe importen af Mitsubishi. Dette for at supplere Mercedes forretningerne med biler i billigere prislejer. I de kommende år svigter salget af Mitsubishi dog og i 1990 etableres Mitsubishi Motor Company (MMC A/S) hvor Bohnsted-Petersen bliver købt ud, og Ole indsættes som direktør i de følgende tre år.