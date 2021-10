Næste år må kommuner sætte ladestandere op

Infrastruktur er en udfordring for udbredelsen af elbiler. Det skal en ny aftale løsne op for. Næsten alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale, som giver kommunerne mulighed for at medvirke i opsætningen ladestandere, hvis private aktører ikke vil, og som forenkler betalingssystemerne.

Aftalen skal øge konkurrencen, og sikre, at der kommer ladestandere, hvor private ladeoperatører ikke finder det attraktivt at etablere dem.

Kommuner og regioner kan således medfinansiere ladestandere på offentlige arealer, hvis markedet af private aktører ikke har budt ind på opgaven.

Regler for at lade

Desuden omfatter aftalen regler for, hvordan man kan betale for at lade. Ifølge en pressemeddelelse fra Drivkraft Danmark var spørgsmålet om betalingsløsninger et vigtigt element i de politiske forhandlinger.

Ifølge Drivkraft Danmark vil aftalen sikre, at man kan betale for ladestrøm med betalingskort på hurtig- og lynladere, og at der åbnes op for roaming eller betalingskort på de langsommere ladere.

"Det skal være lige så nemt at lade en bil op med strøm, som det i dag er at tanke en bil med benzin. Derfor er den nye aftale om regulering af ladestandermarkedet ikke bare godt nyt for den grønne omstilling, men også for forbrugerne, der kan se frem til flere ladestationer, øget konkurrence mellem ladeoperatørerne, klar prisskiltning og nemmere betaling", udtaler Mads Rørvig, der er direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse

Aftalen ventes at træde i kraft den 1. april 2022.

