Nabo stopper motorsportscenter, men siger ja til 60 lastbiler hver dag

Balladen om Motorsport Center Fyn uden for Odense er ikke slut. Folkene bag centret arbejder stadig på de ombygninger, der skal til for at centret lever op til en ny vedtaget lokalplan. Arbejdet ventes færdig i løbet af foråret.

Uanset har modstanderne af projektet meddelt, at de vil forfølge sagen, til alle ankemuligheder er udtømt.

Selv om ankerne primært gælder miljøbeskyttelse, så lægger klagerne ikke skjul på, at deres problem er støj, og støj er åbenbart af en særligt slem karakter, når den kommer fra en motocrossbane.

Motocross-støj være end motorvej

For en af talsmændene i Borgergruppen imod motorcrossbanen i Kærby Mose, som er en del af Birkende Borgerforening, Erik Vind, har nu givet tilladelse til, at der kan udvindes grus på et areal, der tilhører ham og som ligger tættere på den berørte bydel, end motocross-banen gør. Her skal der køre 60 lastbiler om dagen de næste 10 til 15 år, men de generer ikke nær så meget, som Motorsport Center Fyn, mener Erik Vind.

“Nogen siger at motorvejen larmer forfærdeligt, det gør den måske også, men den konstante larm er ikke nær så slem, som det vi oplevede fra motocrossbanen, i den periode der blev kørt på banen. Skydebanen og togbanen lægger vi ikke mærke til," siger Erik Vind.