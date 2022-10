Myte skaber store problemer for værkstederne: "Det er ærgerligt for forbrugerne"

Er jeg forpligtet?

Når du køber en ny bil, får du som udgangspunkt to eller tre års fabriksgaranti - enkelte mærker tilbyder dog længere garanti. Når din bil er dækket af fabriksgarantien, betyder det, at forhandleren er forpligtet til at reparere din bil, hvis uheldet er ude.

I den forbindelse tror mange danskere, at de så er forpligtede til at benytte et mærkeværksted. Det viser en undersøgelse fra Dansk Bilbrancheråd. Her svarer hver anden bilejer, at de benytter et mærkeværksted, hvoraf 17 procent begrunder det med en frygt for, at deres fabriksgaranti ophører, hvis de skifter til et frit værksted.