Morgan får ny dansk importør: "Det passer godt til Rolls-Royce, McLaren og Lotus"

’’Som en del af vores strategi om at huse mærker med vækstpotentiale i Danmark, glæder det mig at kunne offentliggøre samarbejdet med Morgan. Vi er nået langt i vores langsigtede plan om at repræsentere flere mærker i Danmark, men det nye samarbejde med Morgan viser også, at der stadigvæk er flere mærker derude, som har brug for en stærk partner i landet,’ siger Lars Bjørnbak, CEO for MyGarage.

Første nye Morgan-biler er solgt

Med en bestand af Morgan, som overvejende er af ældre dato i Danmark, glæder det salgsansvarlig Lasse Kristensen, at de første fabriksnye Morgan biler er i ordrebogen:

’’Jeg er overbevist om at Morgan har sin eksistensberettigelse i Danmark – Og det har de første ordrer bekræftet mig i. Vi har en klar strategi om at forny brandets signalværdi: Morgan skal tænkes som ’Classic Cool’ – Retro design med et sportsligt og elegant udtryk’’

Salget af Morgan er startet og bestillinger af nye og brugte biler efterkommes. Service håndteres fra værkstedet med specialværktøjer og originalt testudstyr, og udvalgte teknikere hos MyGarage er blevet uddannet efter Morgans forskrifter.