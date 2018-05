Mutant-Honda kan køre 265 km/t med et par plæneklippere på ladet

Pickup med 320 hk

På vej til Nürburgring

© Honda UK

Den spøjse ladbil var i maj måned Honda's trækplaster på en biludstilling i Milbrook, England, men den kan i høj grad også køre.Under motorhjelmen ligger samme hidsige 2-liters 4-cylindrede turbomotor med 320 hk og 400 Nm, som du finder i den normale hatchback – og undervognen med de adaptive støddæmpere er bevaret.Honda har ingen ambitioner om at sætte pickuppen i serieproduktion, men overvejer at tage den med en tur med på Nürburgring for at sætte ny omgangsrekord forhjulstrukne pickupper. Honda Civic Type R er noteret for en omgangstid på 7:43,8, så mon ikke den japanske halmballe-transporter kan snige sig under 8 minutter?