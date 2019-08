Horsens-kører vandt hill climb i forrygende Volvo 242 Turbo

"Munkebjerg Hillclimb er et benhårdt race for gamle biler. Men samtidig er det en uhøjtidelig fest, hvor vi hvert år fejrer bilismens kulturhistorie ved at vise mange af de biler frem, som prægede de danske veje fra før Anden Verdenskrig til Murens fald i 1989," siger løbsarrangør Søren Duun fra Historisk Motor Sport Danmark.

75 biler deltog i Munkebjerg Hillclimb, og tilskuermæssigt var der lige så mange som i de to foregående rekordår.