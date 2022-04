Motorstyrelsen fanget i absurd arbejdsgang? "Vi kigger på det"

Lyver Motorstyrelsen?

Kæden hopper af, da Bilklubben-værten opdager, at en anden lytter ved navn “Seppo” har fået en mærkværdig besked på Messenger.

Her henvender en unavngiven person sig for høre, hvad “Seppo” solgte sin Fiat Panda 4×4 for til en anden af podcastens værter – den tidligere Natholdet-vært Anders Breinholt.

“Seppo” svarede, i den tro at det blot drejede sig om en nysgerrig podcast-lytter, at bilen blev solgt for 60.000 kr. På intet tidspunkt skriver personen i ‘den anden ende’, at vedkommende arbejder for Motorstyrelsen. Det finder “Bilklubben” først ud af senere.

Tilbage står Nils Petter Bro, der kan se, at vurderingen af hans Panda 4×4 er baseret på “Seppos” ‘handel’ med Anders Breinholt. Der er bare lige det, at den bil aldrig har været til salg. Ikke officelt i hvert fald. Handlen er foregået uden om Facebook.

Alligevel påstår personen hos Motorstyrelsen, som har afgiftsvurderet Nils Petter Bros Panda 4×4, at “Seppos” bil har været til salg på Facebook. Og at der derfor har været en handel at vurdere afgiften ud fra.

Omvendt mener Nils Petter Bro, at Motorstyrelsen blot har været inde og kigge på den konkrete omregistrering af Anders Breinholts Panda, og derfor udleder at der må have fundet en handel sted.