Hvad er en Youngtimer?

Kravet for at deltage i Youngtimer-klassen er blot, at bilen er ældre end 2002, men udtrykket bruges som regel om biler fra 1980'erne, 90'erne og de tidlige 00'er, så klassen dækker over et væld af fede racerbiler som BMW M3, Porsche 944, Audi A3 Turbo, Toyota Supra med flere.

Afdelingen, der afvikles ved CHGP i år, tæller dog ikke til det danske mesterskab i klassen, men heldigvis plejer gutterne ikke at slække på vindergenet, når først hjelmene kommer på og det grønne flag falder. Hvilken af vores favorit youngtimere, der først når det ternede flag og kommer over målstregen som den første vinder af Yountimerklassen ved Copenhagen Historic Grand Prix, glæder vi os vist alle sammen til at se.