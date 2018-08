Voldsom Fiat var hurtigst i regnen i Vejle

På tredjepladsen, en tiendedel sekund efter, kom veteranen, den tidligere historiske rallymester Kurt Mejer fra Horsens, ligeledes i Volvo 242 Turbo. Kurt Mejers søn Heino var ellers løbets favorit, men han måtte melde afbud med ødelagt gearkasse fra et andet løb for to dage siden, og så var det op til farmand at redde familiens ære.

For Vincenzo Santangelo var det femte gang, at han vandt totalsejren i Munkebjerg Hillclimb.

Blandt løbets ældste, førkrigsbilerne, var Magnus Neergaard fra Malmö hurtigst i sin Riley Brooklands fra 1931. Han kørte fra mange 30-40 år yngre biler på den våde og krævende bjergvej.

Og til trods for regnvejret nåede Munkebjerg Hillclimb lige så mange tilskuere som rekordåret sidste år.