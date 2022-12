VILDT gennembrud: Ung dansker får drømmekontrakt!

Tættere på den ultimative drøm

Som juniorkører for Porsche følger en intens hverdag med fysisk og mental træning, coaching og PR-aktiviteter. Samtidig er Bastian Buus sikret endnu en sæson i Porsche Mobil 1 Supercup. Det har alt sammen til formål at forme danskeren til en fremtid hos Porsche.

“Det er en kæmpe mulighed for at skabe mig den karriere som professionel fabrikskører, som jeg altid har drømt om. Samtidig har dét at nå målet blot skabt et nyt mål. Porsche har valgt at investere en masse ressourcer i mig, og derfor er forventningerne blevet enorme. Nu gælder det ikke kun om at vinde løb, men også sikre mesterskaber, hvis jeg skal videre til næste trin og blive Porsches næste fabrikskører,” siger Bastian Buus.

Drømmen om at blive fabrikskører kommer ikke ud af ingenting. Mange af de optagne på Porsches 'Junior Programme' har nemlig skabt sig glorværdige karrierer, siden udviklingsprogrammet begyndte i 1997. Flere af dem har vundet Le Mans. Det gør sig også gældende for landsmanden Michael Christensen, der er vandt GTE Pro-klassen i 2018. Og så skal han køre Porsches nye prototype-racer i kongeklassen på Le Mans i 2023.