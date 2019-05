Vildt comeback: Mikkel Jensen vinder på Monza fra bageste række!

Denne weekend startede det hele så forfra. Dels var den oprindelige racerbil endnu ikke tilbage hos teamet, men reservebilen måtte desuden erstattes med en anden reservebil, grundet et crash under forberedelserne til løbet.

"Så var vi ligesom sat tilbage i spillet igen, og denne gang var vi endnu dårligere stillet, eftersom vi ikke engang fik mulighed for at deltage i kvalifikationen og derfor måtte starte helt bagest bag alle GT-bilerne," forklarer Mikkel Jensen.

Kørte fra alt og alle i Ligier-bilen

Men stik imod forventningerne lykkedes for de to racerkørere at ydmyge resten af LMP3-feltet, da de ved afslutningen af det fire timer lange løb kørte deres Ligier over målstregen med hele 23 sekunders føring.

En god blanding af smart strategi med tidligt pitstop kombineret med god fart samt lidt held i form af en gulflagsperiode, som kom på det rigtige tidspunkt og gjordet det muligt for Mikkel Jensen at hoppe tilbage i bilen og taget et ekstra stint og fuldføre løbet, gjorde udslaget.

"Vores resultat har naturligvis givet en del omtale rundt omkring, og vi er selv stadig overraskede over, at det kunne lade sig gøre. Når det er sagt, er det fedt at have så solid en føring i mesterskabet blot to afdelinger inde i sæsonen. Vi regner med at have vores egen racerbil tilbage i garagen til Road To Le Mans i næste måned, og eftersom vi stadig føler, at dén er endnu bedre end de to reservebiler, vi har brugt indtil nu, er vi ret forventningsfulde."