Verdensmester Michael Christensen stiller op som titelforsvarer på Silverstone

Michael Christensen og Kevin Estre stiller til start i LMGTE Pro klassen i en nyudviklet Porsche 911 RSR og får modstand fra Ferrari, der stiller med deres Ferrari 488 GTE Evo, samt Aston Martin der blandt andet har danskerne Nicki Thiim og Marco Sørensen som kørerbesætning i den ene af deres Aston Martin Vantage.



Michael: Det er reelt næsten en helt ny bil

"Det er rart at starte sæsonen som forsvarende verdensmester og selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at prøve og forsvare titlen" fortæller Michael Christensen fra Silverstone.

"Selvom vores bil minder meget om sidste års Porsche, og udefra ikke har ændret sig i meget andet end bemalingen, så er det en næsten helt ny bil. Bilen er blevet optimeret på alle områder og vi har selvfølgelig store forventninger til den. Men når det er sagt, så er det en ny bil og vi ved, at det kan give problemer, men jeg tror, vi er godt forberedt," siger Michael.

"Men Aston Martin sluttede sidste sæson med muligvis at have feltets hurtigste bil og Ferrari er altid stærke. Og konkurrenterne har jo også arbejdet på forbedringer, så jeg tror det bliver rigtig, rigtig tæt igen i GTE Pro klassen, så det gælder også om at være smart og træffe de rigtige valg undervejs. Og her er Porsche som team super stærke. Jeg får igen Kevin (Estre - red.) som holdkammerat og vi matcher hinanden virkelig godt, så jeg er sikker på, at vi sammen kan levere det vi skal."

Løbet på Silverstone starter søndag kl. 13.00 og kan følges på FIA WEC appen.