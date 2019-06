Verdensmester Michael Christensen klar til 24 timer i Det Grønne Helvede

Den nykårede officielle verdensmester i GT Pro-klassen, Michael Christensen, har ikke haft meget tid til at fejre succesen efter sidste weekends 24 timers løb på Le Mans. Den unge Porsche-fabrikskører stiller allerede i den kommende weekend til start i endnu et hårdt 24 timers løb, når han deltager for Manthey Racing i en Porsche GT3 R i 24 timers løbets på verdens mest udfordrende racerbane Nürburgring Nordschleife.

Banen er med sine mere end 170 sving, de store højdeforskelle, manglende afkørselsarealer og høje gennemsnitshastighed på næsten 200 km/t kendt for sin store sværhedsgrad og det er ikke uden grund at banen også kaldes "Det Grønne Helvede".

Racet bliver større og større

24 timers løbet på Nürburgring er vokset gevaldigt gennem de sidste år og feltet tæller nu 160 biler og der ventes omkring 250.000 tilskuere til løbet. Løbet har nu deltagelse af de store bilfabrikker såsom Porsche, BMW, Mercedes og Audi der stiller til start i SP9 som top-klassen hedder på Nürburgring.

Men også uafhængige teams med professionelle kørere stiller til start i SP9-klassen. De ventes at kunne kæmpe med om sejren i deres Ferrari, Lamborghini, Nissan og Lexus. I alt stiller 34 biler til start i SP9-klassen.

De øvrige klasser i det meget store felt tæller også sammensætninger af amatørkørere, der stiller til start i langsommere klasser i biler som VW Golf GTi, Opel Astra og Hyundai i30. Den store spredning af kvalitet i feltet er en af de ting, der giver store udfordringer over de 24 timer. Men det er også det, som gør løbet til noget helt specielt for deltagerne. Alle deltagere har dog skulle deltage i løb tidligere på Nürburgring for at få mulighed for at deltage i 24 timers løbet.